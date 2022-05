Giulianova, parcheggi a pagamento dal primo giugno 2022: tariffe

GIULIANOVA – Da domani Primo giugno, e fino al 15 settembre, torneranno a pagamento alcune aree di sosta nel perimetro urbano di Giulianova. Alle strisce blu presenti tutto l’anno in piazza Roma, lato est di viale Orsini, piazza Marà, via Galilei, via Matteotti, Via Sauro, nel parcheggio multipiano di via XXIV Maggio e via Trieste, si aggiungeranno infatti quelle sui lungomari Zara, Spalato e Rodi. Ancora da domani, strisce blu anche nei parcheggi dietro l’ex Rosa Maltoni e in corrispondenza del molo sud, in via Torino, via Milano e sulla carreggiata ovest del lungomare centrale. In 34 posti caravan sul lungomare Rodi, il parcheggio sarà a pagamento fino al 30 ottobre.

Gli orari: 8.00 -13.00; 15.00 – 22.00

Le tariffe:

30 minuti: euro 0,50 – 1 ora: euro 1

Mezza giornata: euro 3

Una giornata: euro 6

Abbonamento settimanale: euro 36

Abbonamento mensile: euro 50

Abbonamento estivo non residenti: euro 110

Abbonamento estivo residenti: euro 70

Abbonamento annuale: euro 200