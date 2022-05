Chieti, incidente sulla SS16: istituito senso unico alternato

CHIETI – A causa di un incidente stradale che ha coinvolto tre autovetture, è temporaneamente istituito il senso unico alternato lungo la strada statale 16 “Adriatica” al km 493,800 in località Lago Dragoni, in provincia di Chieti. La modifica alla circolazione si è resa necessaria per consentire i soccorsi sanitari ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Nell’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, sono rimaste ferite due persone. Sul posto sono presenti, oltre ai mezzi di soccorso, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

