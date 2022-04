Giulianova, nuovo asfalto nella piazzetta sul tratto sud di via Trieste

Eliminato anche il dissesto provocato dalle radici dei pini. Il Sindaco: “Un intervento atteso da anni, presto nuovi alberi in sostituzione dei rimossi”

GIULIANOVA – Sono terminati da alcuni giorni i lavori di ripristino del manto d’asfalto nella piazzetta sul tratto sud di via Trieste. L’area era diventata quasi impraticabile per via del dissesto provocato dalle radici affioranti dei pini, presenti in prossimità del marciapiede. “Era un intervento che la città aspettava da tempo – ha sottolineato il Sindaco Jwan Costantini – Si tratta, d’altronde, di un’area centrale e molto frequentata. Davvero lo stato in cui versava la piazza non era più tollerabile. D’ accordo con il tecnico agronomo, con cui è stato concertato l’intero intervento sul verde, saranno ricollocate nuove essenze, in sostituzione degli alberi che è stato necessario rimuovere”.