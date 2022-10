GIULIANOVA – E’ stato un intervento sollecitato da molti cittadini e messo a punto attivando la procedura di somma urgenza. L’ Amministrazione comunale, con una spesa di circa 5000 euro, ha posto in essere la messa in sicurezza dell’ex mercato coperto e dell’ex scuola di via Lepanto, nell’attesa di stabilire il destino definitivo di entrambe le strutture.

Da un sopralluogo effettuato dal personale degli Uffici comunali, è emerso che gli spazi, inutilizzati da anni, sono frequentati anche di notte. I varchi aperti ai piani terra favoriscono assembramenti, se non anche bivacchi. Tracce inequivocabili della presenza di intrusi testimoniano della frequentazione abituale degli edifici.

Nel mercato coperto sono state apposte inferriate alle finestre; sulla scuola di via Lepanto si è intervenuti eliminando manomissioni e rotture nella recinzione.