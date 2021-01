Giulianova, all’Istituto Castorani da associazioni e istituzioni del territorio

Si tratta di una conferma di iniziative benefiche che si ripetono ogni anno in occasione delle festività natalizie

GIULIANOVA – Sono state tantissime le Istituzioni e le Associazioni vicine all’Istituto per minori Castorani dell’Asp 2 Teramo con sede a Giulianova. Le festività appena terminate hanno visto la consegna, con il rispetto del rigido protocollo di sicurezza, di tanti doni che hanno reso più ricco Natale ed Epifania dei nostri piccoli ospiti non dimenticando l’attenzione alle mamme che sono presenti in struttura.

“Vogliamo ringraziare – hanno detto i componenti del CdA Antonio Samuele e Federica Rompicapo – il questore Errico De Simone, la Polstrada e la Guardia di Finanza di Giulianova, la Croce Rossa e la Casa del Popolo di Teramo, le associazioni Le amiche di G, Do It e la parrocchia-Convento di Mosciano, gli Ultras di Giulianova assieme alle attività Headu Giochi della Lisciani Group, Gennaro Pigliacampo, Calzature Gensi, Teresa e Tiziana parrucchieri e la Pallacanestro Roseto che hanno contribuito a rendere felici i nostri ospiti”.

In effetti si tratta di una conferma di iniziative benefiche che si ripetono in occasione delle festività. “Segno che il Castorani è un vero e proprio attrattore sociale di buone pratiche – ha sottolineato Giulia Palestini, presidente dell’Assemblea dei portatori di interesse dell’Asp 2 Teramo -. Questo istituto ha una storia antica e il territorio è particolarmente legato alle attività di assistenza e solidarietà che vengono svolte con abnegazione da tutto il personale anche in momenti difficili dal punto di vista sanitario a causa dell’epidemia di covid-19”.

Non sono mancate le donazioni di giocattoli per i più piccini seguiti da capi di vestiario, calzature, articoli di cancelleria utili per le attività scolastiche che si tengono nel Castorani, prodotti alimentari quali frutta e dolci.

“Speriamo di poter riaprire prestissimo il portone del nostro istituto – ha detto la responsabile Manuela Gasparrini – in modo da accogliere i tantissimi che in questo periodo ci hanno dimostrato la loro vicinanza e il loro affetto”.