Giulianova, chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per sostenere il COC

Costantini: “Necessario per supportare le attività di informazione ai cittadini sui comportamenti da adottare per evitare il contagio da Covid-19 e garantire assistenza alla nostra struttura ospedaliera”

GIULIANOVA – Il Sindaco Jwan Costantini, con l’invio di una lettera indirizzata al Prefetto di Teramo Graziella Patrizi ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ha richiesto la presenza dei militari per supportare le attività dei volontari di Protezione Civile e del Centro Operativo Comunale sul territorio di Giulianova.

Come disposto dal Ministero dell’Interno, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco può attivarsi per sostenere il Sistema Nazionale di Protezione Civile, attraverso la richiesta delle Prefetture e dei Comuni che ne rappresentano la necessità.

“Abbiamo contattato il Prefetto ed il Comando Provinciale al fine di dare il concreto sostegno ai volontari, che da giorni operano sul territorio per gestire l’emergenza – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – il coinvolgimento dei militari si è reso necessario per supportare le attività di informazione ai cittadini sui comportamenti da adottare per evitare il contagio da Covid-19 e garantire assistenza alla nostra struttura ospedaliera per eventuale montaggio di materiale logistico di Protezione Civile ma anche per sostenere la popolazione per il trasporto di materiale urgente ed aiutarci a gestire la situazione di coloro che sono senza dimora”.