Giulianova, interventi di derattizzazione e disinfestazione il 14 e 15 giugno

GIULIANOVA – Stilato il nuovo calendario di interventi di derattizzazione e disinfestazione adulticida ed antilarvale previsti sul territorio di Giulianova, dal mese di maggio a quello di ottobre. La campagna contro le zanzare partirà con le operazioni di disinfestazione adulticida che verranno effettuate a Giulianova Lido e Paese nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 giugno , a partire dalle ore 23.00 circa. Nelle Frazioni, invece, gli interventi avverranno nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 giugno, sempre a partire dalle 23.00 circa.

In occasione dello svolgimento delle pratiche di disinfestazione adulticida si raccomanda alla cittadinanza di osservare alcune importanti norme cautelative come non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento, tenere le finestre chiuse e gli animali domestici riparati, evitare di stendere la biancheria ed evitare parcheggi di autovetture o altri mezzi che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione nell’orario di svolgimento della disinfestazione cioè dalle 23.30 alle 07, togliere dall’ambiente esterno alimenti confezionati, frutta, verdura ed altri cibi che vengono consumati e che possono venire a contatto diretto con gli insetticidi erogati, svuotare del contenuto di acqua gli abbeveratoi per gli animali domestici e di allevamento.