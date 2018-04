Giulianova, iniziativa per aiutare animali domestici e padroni

Secondo l’Associazione Culturale “Meglio Della Fantasia” la parola d’ordine deve essere “più rispetto per la nostra città”

GIULIANOVA – L’Associazione Culturale “Meglio Della Fantasia” torna con un nuovo progetto a favore degli animali domestici e dei loro padroni. Ormai da tempo è evidente che, passeggiando a Giulianova, accada di incontrare escrementi di cani. Questo non è più tollerabile, sopratutto da parte di chi ne ha fatto un’abitudine.

È un danno per la collettività e per l’immagine del nostro territorio. Ma passiamo oltre. Forse non si tratta di maleducazione, ma forse più di dimenticanza e mancanza di un servizio dedicato. Allora sono necessarie delle soluzioni. La proposta è pilota e parte a Giulianova in due zone interessate dal fenomeno.

Per far questo è stato necessario acquisire il consenso dell’Ente Porto nella persona del Presidente Marco Verticelli e della collaborazione di alcuni commercianti del Centro di Giulianova. L’iniziativa è semplice. Per tutti quelli che, passeggiando al centro città o sul Porto, scoprono di essersi dimenticati il sacchetto per il proprio cane, lo potranno trovare gratuitamente nelle attività dove è presente la locandina dedicata.

Ma non diventi un’abitudine. I sacchetti si devono portare. Di seguito, con Radio Azzurra Giulianova e non solo, l’Associazione valuterà il gradimento del servizio e proverà ad estenderlo se ci sarà ulteriore supporto. Lo si dice anche in previsione della futura amministrazione, se si dimostrerà capace di apprezzare il lavoro di chi promuove e valorizza il territorio Giuliese su più fronti.

Il costo dell’iniziativa è quasi zero grazie alle locandine fornite dalla Cartoleria Carte & Co. di Alba Adriatica e i sacchetti offerti da Margherita Attanasi titolare dell’attività “Animali Amici” di Giulianova.