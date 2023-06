GIULIANOVA – Prosegue il rinnovamento dei veicoli a disposizione della Polizia Municipale. E’ infatti operativa, a partire da oggi, una Hyundai Kona a motore ibrido. La vettura arriva a sostituire una Fiat Punto di oltre 15 anni.

“Si tratta di un’automobile attualissima non solo nell’alimentazione e nelle dotazioni – spiega il Comandante Roberto Iustini – ma anche nell’allestimento esterno. Questa Kona, infatti, è tra le prime, in Abruzzo, recanti la speciale livrea messa a punto dagli organi regionali, raffigurante il guerriero di Capestrano. L’ acquisizione dell’ auto – prosegue il Maggiore – rientra nel programma di innovazione del nostro parco mezzi, che ha già visto l’arrivo di biciclette elettriche e di un quad, utilissimo per il controllo dell’arenile”.