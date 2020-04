Roseto, regolamento Comitato Turistico: emendamenti al testo di Delibera

Li presenterà l’Associazione nella prossima seduta del Consiglio comunale

ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE) – L’Associazione Il Punto, nella figura del Consigliere Comunale Avv. Alessandro Recchiuti, presenterà in seno alla prossima seduta consiliare quattro emendamenti al testo di Delibera che istituisce e regola il funzionamento del Comitato Turistico comunale, già debitamente depositati.

La nostra Associazione ha sempre riconosciuto al settore turistico-ricettivo un ruolo di estrema importanza per l’economia locale che scaturisce dalla struttura del nostro tessuto produttivo, poco incline all’industria e molto vocato al terziario.

Stando così le premesse, l’istituzione di tale organo, giunta con estremo ritardo rispetto a quanto previsto, rappresenta un passaggio che l’Amministrazione cittadina avrebbe dovuto attuare anni addietro per garantire la presenza di un’entità consultiva che potesse fornire un contributo basato sull’esperienza e sulla conoscenza delle dinamiche specifiche del settore.

Considerando il valore aggiunto che tale Comitato può apportare al lavoro di governo della città e, soprattutto, all’individuazione di strategie, azioni e misure varie a sostegno dell’azione di programmazione delle attività turistiche abbiamo provveduto a depositare la proposta di emendamenti finalizzati alla produzione di un testo normativo che lasci meno spazio alla discrezionalità legata al singolo momento di riunione assembleare a tutto vantaggio di una completa trasparenza operativa dell’organo e che possa, al contempo, ampliare il raggio d’azione del Comitato.

Non è possibile produrre un regolamento che di fatto lasci scoperti aspetti legati al suo funzionamento e che rimandi, più di una volta, a valutazioni discrezionali, soprattutto in considerazione del fatto che al Comitato verrà riconosciuto il potere di esprimere pareri vincolanti sulle modalità di investimento di una quota pari al 25% delle somme introitate mediante l’applicazione della tassa di soggiorno.

Si assiste ancora una volta ad un lavoro che dimostra come l’Amministrazione non riconosce al turismo, ed ai suoi rappresentanti, il giusto ruolo che dovrebbe assumere, cioè di pedina strategica all’interno del quadro dell’azione amministrativa.

Ci auguriamo che il prossimo gruppo alla guida della nostra città, di cui speriamo vivamente di poter far parte per contribuire fattivamente a risollevare le sorti del territorio, abbia a cuore il rilancio del settore turistico e metta in campo tutto quanto possibile per portare Roseto al livello di tante altre località della costa adriatica e non solo.