Giulianova, disinfestazione adulticida notturna dal 15 al 17 giugno

GIULIANOVA – In avvio della campagna estiva anti zanzare, gli uffici comunali comunicano gli interventi di disinfestazione adulticida notturna che saranno effettuati sul territorio comunale.

Al Lido e al Paese i mezzi della ditta specializzata passeranno nella notte compresa tra mercoledì 15 giugno e giovedì 16 giugno a partire dalle ore 24 circa. Nelle frazioni le stesse operazioni saranno effettuate nella notte compresa tra giovedì 16 giugno e venerdì 17 giugno a partire dalle ore 24 circa.

Le precauzioni sono, come sempre, quelle di non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento; di tenere le finestre chiuse e gli animali domestici riparati; di evitare di stendere la biancheria e di parcheggiare autovetture o altri mezzi che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione.