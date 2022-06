TERAMO – L’assessore alle manutenzioni Valdo Di Bonaventura, rende noto di aver effettuato in mattinata un sopralluogo nel tratto del parco fluviale sotto il tribunale in cui si registra una improvvisa interruzione del transito a causa di uno smottamento. Dopo aver valutato lo stato delle cose e l’intervento da porre in essere, lo stesso assessore aggiunge che nel pomeriggio odierno verrà ripristinata l’accessibilità e quindi il passaggio.

Parco fluviale, improvvisa interruzione del transito per smottamento ultima modifica: da