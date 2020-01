Giulianova, Delli Compagni nuovo Presidente della Consulta del Turismo

GIULIANOVA – É l’imprenditore nel settore turistico Luca Delli Compagni il nuovo presidente della nascente Consulta del Turismo del Comune di Giulianova. La scelta del Sindaco Jwan Costantini è stata ufficializzata oggi nel corso della conferenza stampa che si è tenuta in Sala Consiliare alla presenza della Vice Sindaco Lidia Albani, dell’Assessore al Turismo Marco Di Carlo, del Consigliere Comunale Paolo Giorgini e dello stesso Delli Compagni.

“Faccio le mie congratulazioni al neo Presidente Delli Compagni – dichiara il Vice Sindaco Lidia Albani – la scelta del primo cittadino non poteva non cadere su un operatore turistico così preparato che da anni, spinto dall’amore per la città, lavora con impegno per promuovere Giulianova. La Consulta del Turismo, che per cinque anni ha avuto nelle vesti di presidente l’attuale Assessore Di Carlo, dovrà ora essere convocata dal neo Presidente e sarà il canale istituzionale di dialogo tra gli operatori del ramo turistico e l’Amministrazione Comunale. Essa avrà come finalità quelle di contribuire alla definizione degli obiettivi e dei programmi sul turismo di competenze dell’Amministrazione, suggerire le iniziative e le attività mirate alla crescita turistica, formulare proposte per la realizzazione ed il miglioramento delle attività turistiche e favorire e promuovere incontri volti ad incrementare le attività del settore”.

“Il progetto nato nel 2015 oggi prende forma in maniera concreta – dichiara l’Assessore al Turismo Marco Di Carlo – grazie all’azione della nostra Amministrazione nel dare forza a questo strumento di dialogo diretto tra noi ed il comparto turistico. La scelta del Presidente di quest’importante organismo è caduta su Delli Compagni per le innate capacità, le proposte innovative e la passione che da sempre nutre per la città. Quindi crediamo possa essere il degno rappresentante degli operatori turistici e di quelli balneari, attraverso un rapporto di collaborazione attiva e continuata nel tempo. Finora l’Amministrazione ha fatto leva sull’intrattenimento per restituire a Giulianova il posto primario che merita ma siamo già al lavoro nella stesura di articolato piano marketing che punta alla promozione turistica della città a livello internazionale. Presto ci attiveremo per ricostituire anche la Consulta del Commercio, che sarà il canale istituzionale più diretto tra noi ed i commercianti. Crediamo che l’Amministrazione debba agire sul territorio attraverso opere di decoro urbano e manutenzione ma anche con l’ausilio culturale e motivazionale, grazie anche all’apporto di professionisti internazionali come il mental coach Roberto Re, che sarà al Kursaal il 4 febbraio con un seminario rivolto agli imprenditori locali e a tutti gli operatori giuliesi”.

“Sono visibilmente emozionato ed orgoglioso per l’incarico che il Sindaco Costantini ha voluto conferirmi – dichiara il Presidente della Consulta del Turismo Luca Delli Compagni – ho cercato da sempre di concretizzare in iniziative accattivanti l’amore viscerale che nutro per la mia città. Negli anni mi sono fatto promotore di tante manifestazioni a livello sportivo con valenza turistica come l’organizzazione di half marathon e la creazione del gruppo “Andiamo a camminare” che ha raccolto subito il consenso di tanti partecipanti provenienti dai comuni limitrofi. Credo che Giulianova abbia un potenziale turistico ineguagliabile ma che, negli anni, non siamo stati sufficientemente bravi a promuoverci. Ecco perché dobbiamo ripartire con il fare rete e puntare maggiormente sul marketing territoriale attraverso alcune operazioni come il rinnovo del sito web del Comune di Giulianova, la creazione di bus navetta, una più alta formazione dedicata agli operatori turistici e commerciali della città, t-shirt e badge identificativi e la presenza obbligatoria in ogni realtà turistica di conoscitori della lingua inglese”.

“Mi congratulo con il dottor Delli Compagni per l’incarico che ricoprirà da qui a cinque anni – dichiara il Consigliere Paolo Giorgini – e sono certo che il suo sarà un lavoro certosino ed innovativo per la crescita turistica della nostra bella Giulianova”.