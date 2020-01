Le Panthers battono San Raffaele e volano in vetta solitaria

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il capitolo finora più bello di una stagione entusiasmante è quello che le Baia del Re Panthers Roseto hanno scritto ieri: le ragazze di coach Ghilardi si impongono per 54-51 nella sfida tra capoliste con il San Raffaele Roma, e per la prima volta quest’anno sono in testa alla classifica da sole. Lo fanno di fronte a una cornice mozzafiato di 700 spettatori, l’altra grande vittoria della serata: se per la categoria non è un record poco ci manca. Ma nel Lido delle Rose può succedere questo, e tanto altro ancora.

Serviva una prova di solidità e concentrazione per tutti i quaranta minuti e le Pantere, prive della sfortunata capitana Marini, hanno risposto presente al cospetto di un’avversaria talentuosa ed esperta. Il primo quarto viaggia sui binari dell’equilibrio (14-15), poi Roseto piazza il primo allungo con un secondo parziale ai limiti della perfezione: da segnalare l’impatto della panchina, prima con Di Giacopo e poi grazie ad Alyssa Rospo, che con 5 punti in un minuto infiamma il PalaMaggetti e porta le Panthers avanti in doppia cifra. Tra gli applausi del suo pubblico e l’esordio in B della rosetanissima Irene Di Sabatino, le biancazzurre girano la boa di metà gara sul +8.

C’era da aspettarsi la reazione ospite e infatti il San Raffaele rientra col piglio giusto dagli spogliatoi, riavvicinandosi nel punteggio e forzando l’attacco delle Baia del Re Panthers a 2 soli punti nei primi cinque minuti del terzo periodo. Ma Roseto tiene duro, appoggiandosi sulle proprie esterne (34 dei 54 punti totali arrivano da Servadio, Lucente e De Vettor) e soprattutto a un’encomiabile difesa: vincere la partita segnando appena 21 punti dopo l’intervallo ne è una chiara dimostrazione. Pallotta e compagne restano in apparente controllo ma non la chiudono mai, rischiando la clamorosa beffa nel finale: dal +5 a 10″ dalla fine al tiro del pareggio capitolino che fortunatamente per le Pantere non trova il bersaglio.

Finisce 54-51, e nell’ancora imbattuto PalaMaggetti può scattare la festa: Roseto è in cima alla classifica da sola, ma con quattro squadre lì a -2. Una di queste è l’Esquilino, che vanta la serie aperta di vittorie più lunga del campionato a quota sei: sabato alle 18:30 sarà di scena a Roseto per un altro imperdibile big match. E avere di nuovo un pubblico del genere aiuterebbe le Pantere a difendere questo primato.

TABELLINO

BAIA DEL RE PANTHERS ROSETO-SAN RAFFAELE ROMA 54-51 (14-15; 33-25; 43-36)

ROSETO: Irene De Vettor 8, Giulia Cifeca, Claudia Pallotta 6, Francesca Trovarelli, Irene Di Sabatino, Camilla Servadio 11, Francesca Lucente 15, Olimpia Ramasco, Azzurra Di Giacopo 3, Alyssa Rospo 9, Simona Di Giandomenico, Sara Ambrosio 2. Coach: Franco Ghilardi.

2° GIORNATA DI RITORNO-RISULTATI

Elite Roma-Basket Roma 47-31

Mokambo Chieti-Stella Azzurra 47-64

Esquilino-Academy Latina 91-49

Baia del Re Panthers Roseto-San Raffaele 54-51

Virtus Aprilia-Antoniana Pescara 85-75

Roma XVI-Pallacanestro Roma 66-29

Orvieto-SMIT Roma 80-71 dts

CLASSIFICA

Baia del Re Panthers Roseto 26

Esquilino 24

Stella Azzurra 24

San Raffaele Roma 24

Aprilia 24

Elite Roma 18

Roma XVI 16

Orvieto 14

Antoniana Pescara 14

Mokambo Chieti 8

SMIT Roma 6

Basket Roma 6

Pallacanestro Roma 4

Academy Latina 2

PROSSIMO TURNO

Baia del Re Panthers Roseto-Esquilino (sabato 25, ore 18:30)

Antoniana Pescara-Mokambo Chieti (sabato 25, ore 19:00)

Pallacanestro Roma-Elite Roma (sabato 25, ore 19:30)

SMIT Roma-Academy Latina (sabato 25, ore 20:30)

Basket Roma-Virtus Aprilia (sabato 25, ore 21:00)

Stella Azzurra-Orvieto (domenica 26, ore 15:45)

San Raffaele-Roma XVI (martedì 28, ore 21:00)