Giulianova, contributo straordinario alla polisportiva “Amicacci”

GIULIANOVA – La giunta comunale, con apposita delibera, ha deciso di concedere un contributo straordinario alla polisportiva Amicacci per il pagamento delle spese di trasferta delle gare di play off dei campionati di Serie A, degli atleti della squadra giuliese di basket in carrozzina.

“L’amministrazione comunale vuole esprimere la propria vicinanza a questa straordinaria realtà sociale e sportiva, concedendo un piccolo contributo economico finalizzato al pagamento delle spese di trasferta – dichiara il consigliere delegato allo Sport Livio Persiani – delle due gare valide per i play off del campionato di Serie A di basket in carrozzina. Alla polisportiva e agli atleti i nostri migliori auguri di buone prestazioni sportive, con la certezza che ci renderanno sempre orgogliosi. Un ringraziamento particolare all’assessore al Bilancio Katia Verdecchia per essersi subito attivata”.

Nella foto il sindaco Costantini e il consigliere Persiani con la squadra di basket in carrozzina Amicacci.