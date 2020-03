Giulianova, chiusura parchi cittadini fino al 3 aprile 2020

GIULIANOVA – Nel pomeriggio il Sindaco Jwan Costantini, in merito ai provvedimenti precauzionali di contenimento della diffusione del Coronavirus, ha firmato una ordinanza contingibile e urgente, con la quale ha disposto la chiusura ed in ogni caso il divieto di accesso per tutti i parchi cittadini, da domani venerdì 13 marzo 2020 a venerdì 3 aprile 2020.

Il provvedimento si è visto necessario data l’emergenza sanitaria nazionale in corso e considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere diffusivo della pandemia e l’incremento dei casi sul territorio regionale, che hanno indicato chiaramente la necessità di adottare misure particolarmente severe a tutela della salute pubblica.