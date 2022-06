Giulianova, chiusura anno scolastico 2022/23: i ringraziamenti del Comune

GIULIANOVA – Si chiude oggi, 8 giugno, l’ Anno scolastico 2021-2022. La campanella suonerà per l’ultima volta, prima delle vacanze estive, in tutte le scuole cittadine, come in quelle del resto d’Italia. Unica eccezione la Materna, che resterà aperta fino al 30 giugno.

Il Sindaco Jwan Costantini saluta i dirigenti scolastici, i docenti, il personale, e, naturalmente, gli studenti e le loro famiglie. L’augurio, per tutti, è di trascorrere in serenità il periodo estivo, così da poter essere pronti al rientro di settembre.

“Ai saluti e agli auguri di buone vacanze- sottolinea il Vice Sindaco e assessore alla Pubblica Istruzione Lidia Albani – è mio desiderio aggiungere un sentito ringraziamento ai presidi, agli insegnanti, al personale, ai ragazzi e ai loro genitori. Anche quest’anno, le difficoltà sono state superate e le proposte formative accolte e portate avanti con entusiasmo. La fiducia reciproca e lo spirito di collaborazione hanno fatto sì che le lezioni si concludessero in armonia e in allegria, sicuri di aver costruito, nei mesi, le giuste premesse per il nuovo anno”.