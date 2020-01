Giulianova, ecco il calendario raccolta differenziata 2020 [FOTO]

Disponibile l’Ecocalendario 2020 della raccolta differenziata nel Comune di Giulianova sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche

GIULIANOVA – L’Assessorato all’Ambiente ricorda che sono disponibili gli Ecocalendari 2020 relativi alla raccolta differenziata nel Comune di Giulianova, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, all’Eco Sportello di Corso Garibaldi 111, con i seguenti orari di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 8.30 – 13.00; martedì e giovedì 15.00 – 17.30. Email: ecosportello@ecotedi.it, Numero Verde 800.701.601.

Gli Ecocalendari 2020, solo relativamente alle utenze domestiche, sono anche in distribuzione nella Sede centrale del Municipio, Corso Garibaldi 109; Sede uffici tecnici del Municipio,Via Bindi 4; Sede Polizia Municipale, Via Campo delle Fiere 1; Sede servizi sociali del Municipio, Viale Orsini – Parco Cerulli; Sede Giulianova Patrimonio, Via Quarnaro Palazzo Kursaal; Centro Anziani Colleranesco.

Sono inoltre scaricabili dal sito www.differenziatagiulianova.it.