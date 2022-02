Pubblicato l’avviso dell’Unione dei Comuni per l’ottenimento dell’assegno di cura a favore di persone in condizioni di non autosufficienza grave e dell’assegno per persone affette da Sla o da disabilità gravissime

GIULIANOVA – E’ consultabile sul sito istituzionale del Comune l’avviso, pubblicato dall’ Unione dei Comuni delle Terre del Sole, relativo all’erogazione degli assegni di cura, a sostegno delle persone in condizioni di non autosufficienza grave. Nello stesso avviso sono contenute le modalità di accesso agli interventi in favore di cittadini in stato di disabilità gravissima, incluse le persone con demenza, tra cui quelle affette dal Morbo di Alzheimer e da ritardi mentali profondi.

E’ prevista, infine, l’erogazione di un assegno ai pazienti colpiti da Sindrome laterale amiotrofica (Sla). Le istanze devono essere presentate entro il prossimo 22 Marzo all’Unione dei Comuni delle Terre del Sole o al Comune di Giulianova, con il supporto diretto dei servizi di informazione e presa in carico dei Segretariati sociali. Il sostegno è finalizzato ad integrare le risorse economiche necessarie ad assicurare la continuità dell’assistenza e a garantire al malato la permanenza nel proprio contesto abitativo, sociale ed affettivo, evitando, ove possibile, il ricovero in strutture ospedaliere o residenziali. Il Servizio Sociale Professionale del Comune di Giulianova risponde al numero 085 8021266.

Il bando è scaricabile cliccando sul link https://giulianova.iswebcloud.it/area_letturaNotizia/156313/pagsistema.html