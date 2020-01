Giulianova, assegnazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica: la graduatoria provvisoria

GIULIANOVA – É disponibile da oggi, sull’Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune di Giulianova (https://www.comune.giulianova.te.it), la graduatoria provvisoria del Bando di concorso generale per l’assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

Gli aspiranti assegnatari possono presentare ricorso, in carta legale alla Commissione per la formazione delle graduatorie dell’A.T.E.R. di Teramo, in via Roma n.49, entro 30 giorni dalla pubblicazione, ovvero entro il 24 febbraio prossimo.

Avviso e graduatoria sono consultabili e scaricabili sul sito del Comune accedendo alla sezione Albo Pretorio.