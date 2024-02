Giulianova, alloggi di via Bellini: pubblicata la graduatoria

GIULIANOVA – E’ stata approvata e pubblicata la graduatoria provvisoria relativa all’assegnazione degli alloggi di via Bellini, alloggi realizzati nell’ambito del programma urbano complesso “Giulianova Urban Regeneration”, finalizzato all’affitto di appartamenti a canone agevolato.

Quindici le istanze pervenute, di cui undici dichiarate ammissibili e pertanto inserite nella graduatoria in base ai punteggi attribuibili. La citata graduatoria, completa di tutte le informazioni relative ai partecipanti, è disponibile per la consultazione e l’eventuale accesso nei termini previsti dalle norme vigenti. Dalla data di pubblicazione, decorreranno 15 giorni per il deposito di eventuali osservazioni da inviare esclusivamente al Comune di Giulianova, o tramite Raccomandata A.R. all’indirizzo Comune di Giulianova Corso Garibaldi 109, o via Posta Elettronica Certificata a protocollogenerale@comunedigiulianova.it. Decorsi i termini, a conclusione delle procedure di verifica delle eventuali osservazioni, la Commissione provvederà alla formulazione della graduatoria definitiva che sarà pubblicata nelle medesime formalità di quella provvisoria.

Link utile: https://giulianova.iswebcloud.it/area_letturaNotizia/339669/pagsistema.html