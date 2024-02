Teramo, presentazione corso base per aspiranti volontari CRI il 17 marzo

TERAMO – Il Comitato di Teramo della Croce Rossa Italiana invita la cittadinanza a partecipare alla presentazione del nuovo corso base per aspiranti volontari. L’appuntamento è fissato per domenica 17 marzo 2024, alle ore 18:00, al Parco della Scienza in via De Benedictis a Teramo. Il corso, che si svolgerà in modalità mista, sia in presenza che online, richiede l’iscrizione tramite la piattaforma https://gaia.cri.it.

«La partecipazione al corso rappresenta il primo passo essenziale per chiunque desideri entrare a far parte della nostra comunità di volontari, impegnata ogni giorno, in tutto il mondo, a fare la differenza», sottolineano gli organizzatori. «La Croce Rossa Italiana apre le porte a tutti coloro che sono pronti a intraprendere un viaggio trasformativo all’insegna del volontariato».

In concomitanza, si avvisa che le iscrizioni per i 9 posti disponibili nel Servizio Civile stanno giungendo al termine. I giovani interessati, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, sono invitati a presentare la propria candidatura entro e non oltre le 14:00 di giovedí 15 febbraio 2024, utilizzando la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it, con l’obbligo di accesso tramite identità digitale SPID.

«L’opportunità è rivolta a tutti i giovani che aspirano a una crescita personale e a un impegno civile di rilievo», comunicano dalla Croce Rossa Italiana di Teramo. «I progetti disponibili si svolgeranno presso le sedi di Teramo e Val Vomano, dove i volontari si dedicheranno a iniziative di grande valore sociale e umanitario».

Per approfondimenti sul corso base e per informazioni dettagliate sul Servizio Civile, si prega di contattare il Comitato tramite email all’indirizzo info@criteramo.it o di visitare la pagina sui social media della Croce Rossa Italiana Comitato di Teramo.