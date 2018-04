Giulianova, alloggi popolari: pubblicato bando e modulo per la domanda

Le istanze vanno presentate entro il 4 giugno per i residenti, entro il 3 agosto per i lavoratori emigrati nell’area europea ed entro il 2 settembre per quelli emigrati nei Paesi extraeuropei

GIULIANOVA – É sulla homepage del sito istituzionale (www.comune.giulianova.te.it) il bando di concorso generale per l’assegnazione in locazione semplice di alloggi di edilizia residenziale pubblica per l’anno 2018.

Il bando, indetto ai sensi della Legge regionale 96 del 1996, è finalizzato alla formazione di una graduatoria per l’assegnazioni degli alloggi che si renderanno disponibili a Giulianova. Con l’entrata in vigore della nuova graduatoria, quella vigente perderà la sua efficacia e non sarà più valida per le assegnazioni future. Pertanto anche coloro che sono attualmente inseriti in altre graduatorie, se interessati a concorrere per le assegnazioni future dovranno obbligatoriamente presentare una nuova domanda.

Le domande, su modulo scaricabile dal sito, dovranno essere presentate entro il 4 giugno prossimo qualora il richiedente sia anagraficamente residente a Giulianova. Per i lavoratori emigrati all’estero, residenti nell’area europea, il termine di presentazione è invece il 3 agosto. Qualora poi i lavoratori emigrati siano residenti nei paesi extraeuropei, la data stabilita per la presentazione della domanda è il 2 settembre. Per ogni utile informazione si rinvia al bando.