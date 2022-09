GIULIANOVA – Gli Uffici comunali rendono noto che il Centro Funzionale d’Abruzzo ha comunicato l’emissione di un avviso da parte del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. L’avviso annuncia condizioni meteorologiche avverse per il pomeriggio di domani, sabato 17 settembre. Dalle prime ore della giornata, e per le successive 12 – 18 ore, si prevedono infatti venti da forti a burrasca su Trentino, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione alle Marche e, dal pomeriggio, ad Abruzzo e Molise, con raffiche da “burrasca forte” fino a “tempesta” sulle fasce adriatiche.

Giulianova, allerta Meteo: previsioni di burrasca per il 17 settembre