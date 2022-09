Successo della Braderm Roseto 20.20 in amichevole con Lanciano 85-69

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Seconda vittoria consecutiva per la Braderm Roseto 20.20, che senza Adonide supera Lanciano 85-69 mostrando importanti segni di miglioramento in entrambe le fasi di gioco. Serata di grazia per Bricis, che sfiora il trentello, mentre nella metà campo difensiva tutti si sono distinti per la voglia di riconquistare il pallone: il numero delle rubate e dei canestri in contropiede è stato infatti molto alto.

Anche questa volta la partenza è stata lenta, dal momento che dopo 3’ il parziale era 0-11. Da lì è cambiata la partita, perché il 20.20 ha iniziato a difendere forte e passarsi la palla, e una volta preso il ritmo sono arrivati 27 punti in 6’, 10 dei quali firmati da Di Giandomenico. I locali sono stati padroni del campo anche nei quarti centrali, trovando contributo da tutti, soprattutto dal recuperato Palmucci, autore di due triple e altrettante entrate pregevoli. Nell’ultima frazione, terminata in pareggio, è scesa l’intensità difensiva e la Braderm ha concesso qualche punto in più, senza però che ne risentisse la qualità in attacco.

L’inizio del campionato si avvicina inesorabilmente, ma dopo un mese di preparazione si cominciano a vedere i frutti del lavoro di coach Francani e del suo staff. La sensazione migliore è che, nonostante i miglioramenti siano tangibili, il gruppo possa ancora crescere moltissimo.

La gara contro Lanciano è ancora disponibile sulla pagina Facebook della Braderm Roseto 20.20 .

Parziali: 27-19, 18-11, 18-17, 22-22

Roseto: Jovanovic 10, Di Giandomenico 13, Bricis 29, Taisner 8, Cantarini 2, Palmucci 12, Caprara 1, Del Nibletto 3, Maiga 2, Haidara Dra 4, Trettaccone 2. All: Ernesto Francani