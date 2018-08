Giulianova: Alessio Figalli, nobel per la matematica, accolto in municipio

GIULIANOVA – Alessio Figalli, il matematico romano di 34 anni, professore ordinario al politecnico di Zurigo ed insignito della Fields 2018, equivalente al Nobel per la matematica, è stato accolto in Municipio oggi, 14 agosto, ricevendo dal sindaco Francesco Mastromauro, durante una sobria ma emotivamente intensa cerimonia, una targa quale pubblica attestazione di stima oltre a due volumi, rispettivamente “Giulianova. Seduzione senza tempo” del 2016 e “Giulianova da scoprire” del 2017.

“Un privilegio avere con noi oggi Alessio, questo genio – dichiara il sindaco – che onora l’Italia intera giacchè la Fields, va ricordato, è un prestigiosissimo riconoscimento, assegnato ogni quattro anni dall’Unione Matematica Internazionale a giovani studiosi di meno di quarant’anni per gli straordinari contributi ottenuti in campo matematico e come incentivo per i prossimi, che sinora è andata a due soli nostri connazionali: Enrico Bombieri nel 1974 ed appunto Alessio nel 2018. É stato affermato, ed io sono d’accordo – prosegue Mastromauro -, che la matematica sia il regno dell’onestà intellettuale, del rigore logico e della concretezza delle proprie affermazioni, una disciplina scientifica in cui la trasparenza delle proprie opinioni costituisce il valore assoluto. Ed Alessio, che ha ricevuto in dono grandi capacità intellettive sapendole mettere a frutto costantemente sorretto dai suoi valori umani, incarna tutto ciò. Non è causuale che la sua vita si sia piacevolmente e spiritualmente unita a quella di una ragazza giuliese altrettanto straordinaria, Mikaela Iacobelli, sua moglie, professore associato in matematica all’università di Durham in Inghilterra. Sicché Alessio possiamo a ragione considerarlo un giuliese di adozione. Il quale diverrà nostro concittadino a tutti gli effetti con la cittadinanza onoraria che gli verrà conferita una volta ultimate le necessarie procedure”.

Alessio Figalli nasce a Roma il 2 aprile 1984. Dopo la maturità classica conseguita al Liceo ginnasio Vivona dell’Eur, nel 2002 viene ammesso alla Scuola Normale di Pisa dove si laurea con un anno di anticipo. Nell’ottobre del 2007 consegue il dottorato di ricerca in un solo anno, svolgendo il secondo semestre del corso di perfezionamento presso l’École Normale Supérieure di Lione. Nel 2008 è docente all’École Polytechnique di Parigi e nel 2009 nell’Università del Texas ad Austin, dove nel 2011 è diventato professore ordinario. Ha al suo attivo ben 140 pubblicazioni. Numerosi anche i riconoscimenti conseguiti tra i quali nel 2012 quello della Società Europea di Matematica; nel 2015 la Stampacchia Gold Medal; nel 2016 l’O’Donnel Award in Science conferito dall’Accademia di Medicina, Ingegneria e Scienza del Texas e nel 2017 il Premio Feltrinelli Giovani dell’Accademia dei Lincei.