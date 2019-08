Giulianova, al via la riorganizzazione della macchina amministrativa

Saranno 4 le aree funzionali ; ruolo di controllo strategico affidato al Segretario Comunale

GIULIANOVA (TE) – E’ stata approvata venerdì scorso, con delibera di Giunta, la modifica dell’assetto strutturale interno del Comune di Giulianova, su impulso del Sindaco Jwan Costantini e dell’Assessore al Personale Katia Verdecchia. In base a tale decisione si comunica che la macchina organizzativa verrà articolata in quattro Aree Funzionali con lo scopo di ottimizzare la direzione, affidando il ruolo di controllo direzionale e strategico dell’intera struttura al Segretario generale, al fine di coordinare l’azione amministrativa in funzione del programma di governo.

“Con questa decisione storica mantengo fede a ciò che è stato affermato più volte in campagna elettorale – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – e data l’assoluta importanza di tale provvedimento sia io che il Segretario generale siamo immediatamente rientrati dalle ferie. Ricordiamo che tali linee fondamentali di riorganizzazione della macchina amministrativa, quasi in stile manageriale, si ispirano ai criteri di centralità dei cittadini e delle loro esigenze, di rispetto dei compiti e programmi di attività dell’Amministrazione, al fine di perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. In conclusione vorrei ringraziare la segreteria per il grande lavoro svolto”.