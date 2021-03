Giulia Palestini è il nuovo presidente della Asp 2 Teramo

TERAMO – Giulia Palestini, 35 anni, avvocato esperto in diritto di famiglia, tutela dei minori e politiche agroalimentari è il nuovo Presidente della Asp 2 Teramo. E’ stata nominata oggi dalla Giunta Regionale su proposta dell’assessore regionale alle politiche sociali Pietro Quaresimale.

“Sono davvero onorata di essere stata scelta per presiedere l’Azienda di servizi alla persona di Atri che eroga servizi alle fasce più deboli di popolazione – ha dichiarato il neopresidente Giulia Palestini -. E’ un percorso che già avevo avviato l’anno scorso quando i rappresentanti di Comuni e Regione mi avevano voluto alla Presidenza dell’Assemblea dei portatori di interesse della Asp 2. La nomina odierna è il completamento di un cammino intrapreso e frutto di un lavoro quotidiano e costante per essere al fianco di anziani, disabili, donne vittime di violenza, orfane e minori in difficoltà, categorie di cui la Asp 2 si occupa quotidianamente e in maniera egregia soprattutto in un periodo complicato come questo dove facciamo i conti con l’epidemia da coronavirus covid 19 che, grazie alle misure predisposte dagli uffici dell’Asp, non hanno riguardato né le nostre strutture né i nostri assistiti.

Sono in contatto costante con i due componenti del consiglio di amministrazione, Federica Rompicapo e Antonio Samuele con i quali ho piena sintonia sugli obiettivi da raggiungere e i mezzi da utilizzare per fare in modo che la Asp 2 sia sempre più un fiore all’occhiello della comunità. Siamo in prima linea per le vaccinazioni, ricordo che alla casa di riposo Santa Rita di Atri, i nostri nonnini hanno effettuato il doppio ciclo vaccinale e siamo in attesa che lo stesso accada ai ragazzi che usufruiscono del nostro centro diurno situato nella fattoria sociale Rurabilandia dove, a breve, aprirà un cantiere per un importo di circa 850mila euro di lavori che migliorerà ulteriormente la fattoria sociale.

Lavori propedeutici all’accreditamento sono al nastro di partenza anche per quanto concerne la casa di riposo – ha aggiunto il presidente Palestini – mentre sono già partite le operazioni di rilancio dell’azienda agraria di cui, a breve, daremo notizie importantissime circa l’attivazione di fruttuose collaborazioni. Al via anche i lavori di manutenzione nelle strutture di Mutignano di Pineto e in uno dei cuori pulsanti della Asp 2, ossia l’Istituto Castorani-De Amicis di Giulianova. Insomma, l’azienda sarà davvero bersagliata da cantieri che potenzieranno ulteriormente la sua capacità di offerta di servizi all’utenza debole. Ringrazio, oltre che l’assessore Quaresimale per la fiducia accordatami – ha concluso l’avvocato Palestini -, anche il presidente della giunta regionale Marco Marsilio e il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri che hanno seguito in prima persona le vicende della Asp 2 con particolare attenzione alla continuità e qualità dei servizi assistenziali che non sono mai stati interrotti ma, anzi, implementati. Ci attendono anni di lavoro e sviluppo che porteranno sicurezza e benessere sui territori nei quali la Asp 2 esplica la propria azione”.