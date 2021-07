Giulia Express, arriva il bus panoramico che racconta Giulianova

GIULIANOVA – L’ultima decade di luglio regala a Giulianova un’attesa novità. E’ pronto infatti a partire il servizio che consentirà di attraversare i quartieri a bordo di un Bus panoramico, ascoltando nel mentre curiosità e notizie storiche sulla città. In due parole, si tratta di “Giulia Express”, ovvero lo strumento messo in campo dall’amministrazione comunale per assicurare ai turisti e residenti, un percorso “informativo” e divertente nel perimetro urbano. “Giulia Express” partirà giovedì prossimo, 29 Luglio, con partenza davanti il palazzo Kursaal.

L’itinerario prevede l’ingresso in porto, quindi la percorrenza dei lungomari Spalato e Rodi. Attraversato il quartiere Annunziata e superata la chiesa di Santa Maria a Mare, Giulia Express sosterà in piazza Belvedere, dove i passeggeri potranno scendere e ammirare il panorama. Il percorso proseguirà in corso Garibaldi, con sosta, senza discesa, in corrispondenza del duomo di San Flaviano. Quindi, oltrepassato viale dello Splendore con le sue belle case d’epoca, si potrà visitare il santuario di Maria Santissima dello Splendore.

L’ultimo tratto del ritorno al punto di partenza è rappresentato dal lungomare monumentale. Il viaggio inaugurale, destinato agli operatori di tutti i mezzi di informazione, è previsto per mercoledì 28 Luglio alle 19.30.

“Questa di Giulia Express – spiega l’assessore al Turismo Marco Di Carlo – è un’iniziativa, condivisa con le consulte del Commercio e del Turismo, che rappresenta l’attuazione del piano di marketing strategico per la promozione delle bellezze cittadine; sara’ la stessa Giulia a raccontarle con l’obiettivo di riuscire a trasmettere un’esperienza emozionale a tutti coloro che scelgono la nostra citta’ come meta delle loro vacanze conservando un ricordo indimenticabile di questi luoghi; saranno infatti proprio loro attraverso il passaparola a rafforzare la promozione della citta’. La migliore pubblicità, per Giulianova, è Giulianova stessa. La sua bellezza, resa accessibile, alimenta da sé il desiderio di tornare”.