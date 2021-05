Girolamo Minervini, prime adesioni per la proposta di Sandro Galantini

GIULIANOVA – Prime adesioni alla proposta lanciata dallo storico e giornalista giuliese Sandro Galantini di intitolare una via, una piazza o un edificio pubblico a Girolamo Minervini, magistrato teramano assassinato dalle Brigate Rosse a Roma nel 1980. Il primo Sindaco impegnatosi è quello di Fano Adriano (Te), Luigi Servi.

“Con tanta emozione ed altrettanto coinvolgimento – ha infatti dichiarato – raccolgo l’appello dello storico Sandro Galantini, riguardante il magistrato Girolamo Minervini. Un eroe dimenticato, nato a Teramo il 4 Maggio 1919 ed assassinato il 18 Marzo 1980 a Roma dalle Brigate Rosse. Per cui ritengo, come dice lo storico e giornalista Galantini, doveroso ricordare una splendida figura di abruzzese, che ha immolato la sua esistenza per le Istituzioni. Ci attiveremo da subito affinché l’Amministrazione Comunale che ho l’onore di presiedere, cominci ad attivare quelle procedure amministrative per poter poi dedicare un luogo importante della nostra Comunità al “nostro” magistrato. Come abbiamo fatto il mese scorso, conferendo la Cittadinanza Onoraria al Milite Ignoto, altrettanto faremo per il magistrato Minervini”.

L’appello è stato inoltre raccolto da Tommaso Navarra, presidente del Parco Gran Sasso e Monti della Laga e avvocato, il quale ha assunto l’impegno di richiedere l’ intitolazione di una aula o di uno spazio adeguato nel Tribunale di Teramo.