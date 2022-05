Giro d’Italia Pescara: premiati tre “Eroi della Sicurezza”

Prima del via della decima tappa Pescara-Jesi sono stati premiati due agenti del Polstrada e un operatore della direzione di tronco di Pescara di ASPI

PESCARA – Da Napoli fino a Isernia fino ad arrivare a Pescara gli “Eroi della Sicurezza”, iniziativa nata dalla collaborazione tra Polizia di Stato e Autostrade per l’Italia per valorizzare l’operato degli agenti della polizia stradale e gli addetti autostradale, proseguono le loro tappe in questa 105° edizione del Giro d’Italia.

Prima del via della decima tappa Pescara-Jesi, Autostrade per l’Italia ha consegnato i riconoscimenti agli Assistenti Capo della Polizia di Stato Claudio Di Fabrizio e Enrico Di Brigida, in servizio presso Sottosezione Polizia Stradale di Pescara Nord per aver messo in sicurezza alcuni automobilisti rimasti bloccati in una galleria della A14 a causa dell’incendio di un mezzo pesante. Anche la Polizia Stradale ha, sua volta, consegnato un riconoscimento, per l’impegno manifestato nel proprio lavoro, a Anna Tarallo, del Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia per aver soccorso un motociclista rimasto coinvolto in un incidente e in evidente stato confusionale.

Nel corso delle diverse tappe della maggiore gara ciclistica nazionale, il palco delle premiazioni sportive ospita 15 operatori della Polizia Stradale, con cui ASPI quotidianamente lavora in stretta collaborazione per garantire la sicurezza degli utenti in viaggio sulle autostrade. La Polizia Stradale, contestualmente, assegnerà lungo le tappe da Sud a Nord dell’Italia, un riconoscimento a 6 operatori di Autostrade per l’Italia che hanno dimostrato una forte dedizione al proprio lavoro, mettendo a servizio degli utenti competenze e impegno che vanno ben oltre le proprie mansioni quotidiane.

LE STORIE:

Il 7 ottobre del 2021 i due Assistenti Capo della Polizia di Stato Claudio Di Fabrizio e Enrico Di Brigida, durante il loro normale servizio di controllo sulla A14 vengono mandati dalla sala radio nella galleria Colle Marino, all’altezza Atri, perché avvisati della presenza di un incendio all’interno della galleria. Arrivati sul posto i due agenti si accorgono immediatamente della pericolosità della densa coltre di fumo, causata da un penumatico in fiamme di un autoarticolato. Gli automobilisti all’interno, spaventati, vengono immediatamente soccorsi da Di Fabrizio e Di Brigida, che prima li tranquillizzano e successivamente li accompagnano all’esterno, prima dell’arrivo dei mezzi dell’intervento dei Vigili del Fuoco e permettendo, così, ai mezzi di soccorso di intervenire e liberare la galleria dal mezzo pesante.

Il 23 ottobre scorso sulla A14 nel tratto tra Vasto Nord e Vasto Sud la Sala Radio di Autostrade per l’Italia segnala un incidente in cui è coinvolto un motociclista. Tra i primi ad intervenire c’è Anna Tarallo, operatrice della Sala Radio dal 2011. Grazie ai corsi di Primo Intervento seguiti all’interno dell’azienda e resasi conto della situazione chiama il 118, gli operatori la avvisano che il motociclista aveva già parlato con loro e aveva rifiutato il soccorso. Arrivo sul posto anche l’operatore dell’esercizio Manuel Di Gregorio chiedeva al Centro Radio Informativo se fosse in arrivo una ambulanza. A questo punto, Anna Tarallo chiedeva al collega sul posto se l’utente confermava di aver già rifiutato il soccorso ma quest’ultimo, evidentemente in stato confusionale, non ricordava di aver già parlato col 118. A questo punto Anna Tarallo contattava nuovamente la Centrale Operativa 118 e veniva attivato il soccorso sanitario e il motociclista veniva trasportato in eliambulanza all’ospedale.