Giro d’Italia a Giulianova, chiusura delle scuole il 13 ottobre

GIULIANOVA – In occasione del passaggio del 103° Giro d’Italia, per la 10° tappa Lanciano-Tortoreto, nonché del Giro ciclistico d’Italia E Bike, per la 9° tappa Francavilla al Mare-Tortoreto sulla Statale 16, nel giorno di martedì 13 ottobre, il Sindaco Jwan Costantini ha firmato l’ordinanza con cui dispone la chiusura straordinaria di tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio giuliese, sia statali che paritarie, compreso l’asilo comunale per l’intera giornata.

“Un provvedimento adottato al fine di garantire le condizioni di massima sicurezza a tutela dell’incolumità pubblica e privata – dichiara il Sindaco Costantini- resosi necessario per evitare ulteriori disagi nell’afflusso e deflusso dei veicoli al momento dell’uscita da scuola, dato che il passaggio della carovana rosa sulla Statale 16 ne impone l’interdizione alla circolazione viaria dalle ore 12.00 alle 15.30. Sappiamo bene che il passaggio del Giro d’Italia sarà un momento di festa per tutti ma mi preme assolutamente raccomandare alla comunità il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento sociale e l’uso delle mascherine anche all’aperto, con il divieto di creare possibili assembramenti”.