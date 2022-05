Giro d’Italia 2022, Roseto: chiuse scuole e mercato in Piazza Olimpia

ROSETO DEGLI ABRUZZI – É stata pubblicata questa mattina l’Ordinanza n. 9 dell’11/05/2022 che dispone la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e del mercato in Piazza Olimpia per la giornata del 17 maggio 2022 in occasione del passaggio in città della 10° tappa del Giro d’Italia 2022 la Pescara – Jesi.

“Tenuto conto che il tracciato deciso dagli organizzatori prevede l’attraversamento, intorno alle ore 11:00, del centro della città su via Nazionale per tutta la sua lunghezza e che questa è l’arteria principale della viabilità urbana cittadina, nonché snodo fondamentale per il traffico veicolare su tutte le altre strade; considerato che i flussi di traffico determinati dallo svolgimento delle attività didattiche, in concomitanza con l’arrivo della “carovana rosa”, potrebbero interferire in maniera pregiudizievole sulla complessiva mobilità veicolare e pedonale cittadina si è ritenuto necessario, al fine di garantire imprescindibili condizioni di sicurezza per i residenti, per gli spettatori, per gli atleti e per i componenti l’organizzazione, di disporre la sospensione delle attività didattiche per l’intera giornata e di disporre anche che non si svolga il mercato settimanale in Piazza Olimpia, area a ridosso di via Nazionale, che comporterebbe flussi pedonali e veicolari incompatibili con la manifestazione sportiva” spiega il primo cittadino rosetano.