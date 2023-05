“Gioventù criminale”, presentazione del libro a Corropoli

Il 28 maggio presentazione del libro “Gioventù criminale” di Igor De Amicis del sesto appuntamento della rassegna letteraria “Apri leggi…e scopri i miei misteri”

CORROPOLI – Domenica 28 maggio sesto appuntamento della rassegna letteraria “Apri leggi…e scopri i miei misteri”, organizzata a Corropoli dall’associazione “La Metamorfosi”. Alle ore 17.30 nella sede dell’associazione (via F. Speca n. 5), Manuela Valleriani presenterà il libro Gioventù criminale di Igor De Amicis (Piemme) dialogando con l’Autore

IL LIBRO

Gianni detto il Ninja vive alla giornata nelle strade di Roma tra piccoli crimini, turisti da scippare e fughe in motorino dalla polizia. Per lui e i suoi amici la scuola è un lontano ricordo, la casa un luogo di miseria. A Gianni resta solo una madre malata e sempre più bisognosa di cure, ed è per lei che decide di diventare un uomo del Medusa, il boss più pericoloso della città. La vita del Ninja cambia da un giorno all’altro, portandolo su una strada lastricata di soldi, armi, droga, rispetto, paura. Una strada con due uscite: una è il carcere, l’altra il cimitero.

L’AUTORE

Igor De Amicis, nato a Roma nel 1976, è dirigente aggiunto della Polizia Penitenziaria. Grazie alle vite che incrocia ogni giorno, da anni racconta storie di criminalità e di speranza in libri per adulti e per ragazzi. Divide la passione per la scrittura con sua moglie Paola Luciani. Vivono, assieme al loro bambino, alle pendici del Gran Sasso, in Abruzzo, in una casa immersa nel verde.