Giovane aquilano di 15 anni Alfiere della Repubblica

Premiato per la passione educativa e la capacità di mettersi in gioco, organizzando sport per i più piccoli e divenendo un modello positivo

ROMA – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato l’attestato d’onore di “Alfiere della Repubblica” ad un emozionatissimo giovane aquilano. Il ragazzo ha 15 anni ed é stato insignito delll’importante riconoscimento “per la passione educativa e la capacità di mettersi in gioco, organizzando sport e laboratori per i più piccoli e divenendo un modello positivo per i coetanei'”,

Riporta l’Ansa che il ragazzo é un animatore del punto luce dell’Aquila gestito da Save the Children dove si occupa di animazione per i bambini durante l’estate e l’inverno dà una mano con i compiti. L’estate del 2019 é andato a fare un’esperienza in Francia dove c’erano ragazzi provenienti da tutto il mondo per due settimane ed é riuscito a mettersi in gioco e a stringere nuove amicizie.