Giotti Victoria-Savini Due al Grand Prix Velo Alanya e Justiniano Race

ALANYA (TUR) – Con il prossimo fine settimana sono previste due partecipazioni consecutive della Giotti Victoria-Savini Due in gare di un giorno di classe 1.2 UCI sempre in Turchia: il Grand Prix Velo Alanya e il Grand Prix Justiniano Race.

Con la supervisione del team manager Stefano Giuliani e dei due direttori sportivi Gabriele Di Francesco e Valerio Tebaldi, a prendere il via in entrambe le corse Nicholas Dalla Valle, Alessandro Monaco, Davide Finatti, Adriano Brogi, Josezf Malnasi e Gergely Szarka.

Il Grand Prix Velo Alanya (da Okurcalar a Güzelbağ) si svolgerà sabato 19 febbraio su un percorso di 147 chilometri con epilogo in ascesa con la strada che sale negli ultimi 20 chilometri. Più agevole dal punto di vista altimetrico l’impegno di domenica 20 al Grand Prix Justiniano Race con una salita a metà percorso e finale pianeggiante alla portata delle ruote veloci per complessivi 155 chilometri (partenza e arrivo a Okurcalar).

In attesa di rientrare in Italia, per partecipare alle corse del calendario italiano di metà marzo (UCI Europe Tour), i ragazzi cercheranno di creare tra loro la giusta intesa per potersi esprimere al meglio dopo la prestazione un po’ sottotono al recente Tour of Antalya.