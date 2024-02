“Giorno del ricordo” all’Auditorium Fermi di Celano: il programma

L’evento é rivolto principalmente agli studenti della Scuola secondaria di 1° grado e dell’ITE e ai ragazzi del Centro ANFFAS “Peter Pan”

CELANO – Si svolgerà domani, all’auditorium “E. Fermi” di Celano la cerimonia per il “Giorno del Ricordo”, istituita per commemorare le vittime italiane delle Foibe, nonché l’esodo degli italiani dalle terre della Venezia Giulia, dell’Istria e della Dalmazia e di altre regioni dell’ex Jugoslavia, costretti a fuggire dalle proprie terre per evitare, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, rappresaglie da parte delle milizie del Maresciallo Tito.

La Presidente del Consiglio Silvia Morelli e l’amministrazione comunale hanno curato per l’occasione un programma principalmente destinato agli studenti della Scuola Secondaria di primo grado e dell’Ite di Celano e ai ragazzi del Centro Anffas “Peter Pan” di Celano.

L’evento avrà inizio, domani venerdì 9 febbraio 2024, alle ore 9,30 con il saluto istituzionale del Sindaco Settimio Santilli. A seguire, moderati dalla Presidente Morelli, ci saranno gli interventi di Fabio Massimo Pizzardi, dirigente scolastico Istituto comprensivo di Celano e di Andrea D’Aprile, dirigente scolastico ITE Celano.

Al termine gli studenti potranno assistere alla proiezione del film “Red Land (Rosso Istria) su Norma Cossetto, la studentessa uccisa dai partigiani jugoslavi.

“Il Giorno del Ricordo – dichiara Silvia Morelli – è un momento di riflessione sull’orrore di eventi storici spesso dimenticati o trascurati che hanno visto coinvolti migliaia di nostri connazionali torturati, barbaramente uccisi o costretti a lasciare la propria casa e la propria terra per una sola colpa: essere italiani”.

“Portiamo avanti il nome di Norma Cossetto, alla quale il 25 novembre 2021 abbiamo anche dedicato una targa commemorativa nella Sala consiliare del Municipio” – conclude Morelli.