Accademia Musica Antica 2024: presentato il programma

PESCARA – Presentata a Pescara la Stagione dell’Accademia Musica Antica 2024 – Associazione Compagnia Virtuosa, alla presenza del sindaco Carlo Masci, del Direttore Artistico Walter Pili, il Direttore Musicale Chiara Leonzi, Luca Dragani e il Presidente dell’Associazione Francesco D’Arcangelo. Queste le dichiarazioni raccolte dei protagonisti e il programma completo. Foto della conferenza a cura di Roberto Di Blasio.

L’Assessore alla Cultura del Comune di Pescara Maria Rita Carota: “L’Associazione Compagnia Virtuosa ha presentato il programma delle iniziative del 2024 ed è una realtà presente sul nostro territorio cittadino già da 15 anni. Svolge attività di formazione e soprattutto di promozione di musica antica, di musica rinascimentale ed in particolare di compositori e musicisti abruzzesi. Credo che sia un ottimo contributo quello che danno, allo studio, alla formazione sia delle nuove generazioni, ma sia di chi si vuole approcciarsi alla musica in maniera più consapevole e che costituisca un’importante bagaglio di esperienza, di studio e di ricerca per tutta la nostra collettività”.

Walter Pili direttore artistico Associazione Compagnia Virtuosa e di Luca Dragani presidente dell’Associazione Fairy Consort: “Qualche giorno fa la nostra Associazione ha compiuto 15 anni di attività, perchè non ci siamo mai fermati. Il nostro primo concerto pubblico a Pescara lo abbiamo fatto il 20 giugno del 2020 e l’abbiamo dedicato con un te deum alla rinascita della vita dopo il lockdown. La nostra attività, la nostra vocazione è quella di far conoscere la musica, la musica antica e quando parliamo di musica antica, parliamo di un settore molto ampio, ma noi ci concentriamo tra il rinascimento e il primo barocco, quindi il ‘500 e il ‘600, valorizzando il più possibile il patrimonio musicale abruzzese, cioè musiche scritte da compositori del ‘500 abruzzesi, che per tantissimi anni sono rimasti nel limbo, nomi non citati nei libri di musica che si studiano nelle scuole.

Noi nel nostro piccolo, insieme alla collaborazione anche di altre associazioni musicali, cerchiamo in ogni occasione di far conoscere questi compositori attraverso concerti, fondamentalmente, attraverso questi appuntamenti di formazione anche pubblica come “Ma che musica Maestro” che parte sabato (vedi calendario rassegna), come i workshop, i laboratori che facciamo ogni anno e quest’anno avremo anche la realizzazione di un CD dedicato a Tudino, è una prima assoluta, ed è una messa per i defunti scritta nel 1589 e quindi sarà il primo disco dedicato ad un autore rinascimentale abruzzese.

L’importante non è fare le cose da soli, perché fare da soli non porta alla felicità, ma condividere, noi oggi la gratificazione l’abbiamo ricevuta, devo dire che è stato soprattutto un riconoscimento, da parte dell’amministrazione di Pescara dopo tanti anni di attività, che ci riconosce la bontà del progetto, non nostra della Compagnia Virtuosa. Noi, si lavora in rete perché così ci si dà più occasioni per arrivare agli obiettivi.

Fairy Consort, a cui adesso passo la parola, di Luca Dragani, l’amico Luca, che è di Chieti, è una di quelle realtà che da anni ci permette di fare, in collaborazione, con le francescane risorse, i concerti.

Luca Dragani: Il binomio con la Compagnia Virtuosa è stato, praticamente, un’evoluzione naturale.

Il 3 febbraio del 1982 ci fu il primo concerto del Fairy Consort, abbiamo fatto due brani di Tudini e una frottola di Serafino Aquilano e fu una prima assoluta. Erano tutte prime e ne abbiamo fatte centinaia di prime assolute di autori abruzzesi. Un’associazione che è nata nel 2000, quindi ha 23 anni, ad un certo punto accusa un pochino di stanchezza, io devo, quindi, ringraziare la Compagnia Virtuosa, perché vista l’unità di intenti, noi come gruppo misto vocale e strumentale, però con la vocazione del Rinascimento e loro l’entità a base corale, con l’apertura verso la musica strumentale, ecc. non mi e sembrato altro che avere trovato la degna continuazione e un ottimo sostegno per continuare le nostre attività. Quindi io sono felice che loro si occupino di musica rinascimentale, che facciamo rete, noi non siamo assolutamente per la concorrenza, del tipo, ci sono prima io, io sono più bravo di te, eccetera. Loro sono bravissimi, quindi da questo punto di vista gioco facile, ma soprattutto sono aperti alla collaborazione, questa è una qualità rara, non è una qualità scontata nel campo musicale dove c’è molta concorrenza, a maggior ragione adesso che le risorse sono di meno, ma da questo punto di vista abbiamo trovato una spalla solida e valida con cui collaborare”.

PROGRAMMA COMPLETO

I. ATTIVITA’/INIZIATIVE della “ACCADEMIA DELLA MUSICA ANTICA”

(FORMAZIONE)

1. Ma che musica, Maestro! Storie, racconti e ascolti di Musica rinascimentale

Ciclo di 12 incontri pubblici, nel corso dei quali si proporrà un viaggio della conoscenza

nella storia della musica che dal fiammingo Josquin Des Prés (1450 ca – 1521) approderà

all’esordio del melodramma (primo ‘600), attraverso numerose tappe dedicate al

“madrigale”. Docente: Walter Testolin.

Periodo: 10 febbraio – novembre 2024

Sede: Aurum, Pescara

Partecipazione: libera

2. Laboratorio su “Il Madrigale italiano”

Ciclo di 4 laboratori (week-end) di studio, di approfondimento e di preparazione pratica

all’esecuzione della prima, rivoluzionaria e determinante forma musicale italiana, il

“madrigale”. Docente: Gabriele Lombardi.

Periodo: 9 marzo – 6 luglio 2024

Sede: Via di Sotto, Pescara

3. “Musica antica a Palazzo” corso estivo

Un importante appuntamento di formazione sulla musica antica, primo del genere nella

nostra regione. Riunirà per una settimana circa i migliori docenti nelle materie prescelte e

giovani musicisti e cantanti provenienti da tutta Italia, con corsi individuali e collettivi, nella

splendida cornice del Palazzo d’Avalos a Vasto con un concerto finale.

Periodo: 18-22 settembre 2024

Sede: Palazzo d’Avalos, Vasto

Materie e docenti: Canto rinascimentale (Gabriele Lombardi), Viola da Gamba (Giovanna

Barbati, Liuto e tiorba (Giuliano Eccher), Clavicembalo (Chiara Cattani), Danze storiche

(Maria Cristina Esposito)

4. Corso di Viola da gamba (corso già attivato)

Lezioni individuali e attività di gruppo (consort di viole). Docente: Giovanna Barbati.

Periodo: 1 settembre 2023 – 30 giugno 2024

Sede: Via di Sotto, Pescara

5. Corso di Canto (corso già attivato)

Lezioni di canto individuale e Laboratorio di vocalità (attività di gruppo). Docente:

Antonella Gnagnarelli.

Periodo: 8 gennaio – 30 giugno 2024

Sede: Via di Sotto, Pescara

6. Coro di Voci infantili e giovanili

Attività corale aperta a bambini e bambine dai 7 ai 12-13 anni, con particolare riguardo alla

corretta tecnica vocale. Docente: Chiara Leonzi.

Periodo: novembre 2023 – giugno 2024

Sede: Silvi Marina

II. ATTIVITA’/INIZIATIVE della “COMPAGNIA VIRTUOSA”

(CONCERTI)

1. Concerto di Pasqua 2024

Tradizionale appuntamento musicale pasquale presentato dalla Compagnia alla Città di

Pescara. Il programma, sacro, fedele al principio che ha sempre contraddistinto i concerti

della Compagnia, cioè quella della assoluta originalità della proposta che coniughi novità

assolute (brani in prima esecuzione in tempi moderni) insieme a brani di godibile ascolto

per il più ampio pubblico, propone:

Miserere mei, Deus

Musiche della Settimana Santa al tempo degli Asburgo a Napoli, in Abruzzo e a Vienna

con musiche degli abruzzesi Cotumacci e Selecchy (versione inedita di un suo Miserere –

1664), Durante e Leo (scuola napoletana), Zelenka, Lotti e Domenico Pasqui (area

mitteleuropea con prime assolute),

in collaborazione con Vox Poetica Ensemble di Fermo e Fairy Consort di Chieti.

Data: 24 marzo 2024, h. 21.00

Luogo: Chiesa del Mare, Pescara (altern. Chiesa dei Sette dolori)

Partecipazione: libera

2. Concerto per l’inaugurazione del restaurato Palazzo Tinozzi (Cugnoli)

Il concerto presenta brani vocali-strumentali del Rinascimento abruzzese in occasione della

inaugurazione dell’antico Palazzo Tinozzi, restaurato e destinato a nuova sede del

Municipio, in presenza del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

Data: 31 marzo 2024 (data provv.)

Luogo: Palazzo Tinozzi, Cugnoli

Partecipazione: libera

3. Concerto “Carlo V e il ‘500 in musica”

Su commissione dell’Amministrazione comunale, si propone uno spettacolo di musiche,

canti e danze storiche del Rinascimento attorno alla figura di Carlo V d’Asburgo.

Il programma ripercorre le tappe fondamentali della vita dell’Imperatore, come allora

sempre scandite dalla musica, privilegiando quelle con attinenze alla nostra regione: dalla

sua incoronazione a Imperatore del Sacro romano impero, alle nozze con Isabella, alla

nascita della figlia Margherita (sua morte ad Ortona), all’abbandono del potere e al suo

ritiro.

Concerto-spettacolo in collaborazione con Fairy Consort di Chieti e Licita Scientia di

Pescara-Sulmona.

Data: 15 giugno 2024

Sede: Palazzo Tinozzi, Cugnoli

Partecipazione: libera

III. ATTIVITA’/INIZIATIVE di “ABRUZZO MUSICA ANTICA” :

PROGETTO TUDINO – TUDINO PROJECT

(VALORIZZAZIONE PATRIMONIO)

Il Progetto Tudino – Tudino Project consiste in un programma pluriennale di iniziative volte alla

conoscenza, alla diffusione ed alla valorizzazione del patrimonio musicale abruzzese del tardo

Rinascimento (16°- inizi 17° secolo).

Il Progetto, avviato proprio ad Atri nel 2022 in occasione del 1° Laboratorio internazionale sulla

musica del Rinascimento in Abruzzo, ha in programma di realizzare nell’arco temporale del triennio

2023-2025 una serie di iniziative divulgative diversificate per natura e complessità allo scopo di

raggiungere più efficacemente l’interesse dei diversi target che compongono il mondo della

musica (musicologi e ricercatori, docenti e studenti, musicisti e cantanti, il pubblico ampio).

Il programma prevede nei 3 anni:

– n. 3 Laboratori internazionali sulla musica del Rinascimento in Abruzzo

(uno già tenuto ad Atri nei gg 10-11 agosto 2023)

– n. 3 CD monografici su Tudino, prodotti dalla Baryton, etichetta discografica dedicata

alla musica antica

(il primo CD dedicato a Tudino è già stato interamente registrato a settembre e

novembre 2023)

– n. 2 Giornate di studio su Tudino (in occasione della presentazione dei CD)

– concerti dedicati ai compositori prescelti (musica sacra e musica profana)

– iniziative di carattere didattico in collaborazione con scuole per ciascun anno scolastico

(uno già realizzato nel 2022/23 a Cellino-Castellalto).

1. Presentazione pubblica del CD “Cesare Tudino : Missa pro defunctis, 1589”

Evento importante per l’uscita, nel circuito della distribuzione commerciale, del primo CD

monografico interamente dedicato ad un compositore abruzzese del Rinascimento: Cesare

Tudino.

Date: 7-9 giugno 2024

Luogo: L’Aquila (Conservatorio), Pescara e Teramo

2. 1° Giornata di studio su Cesare Tudino da Atri

Relatori principali confermati: prof. Marco Della Sciucca, prof. Walter Testolin, dott. Chiara

Leonzi.

Date: giugno 2024

Luogo: Pescara

3. Laboratorio internazionale sulla musica del Rinascimento in Abruzzo /

International workshop on Renaissance music in the Abruzzi 3° ed./3rd ed.

Argomento: I Magnificat omnitonum a 4 e a 8 voci, 1590, di C. Tudino

Docente: prof. Romano Vettori

Destinatari: musicisti, cantanti, direttori di coro

Scopo: il Laboratorio affronterà lo studio (tecnica vocale, elementi di filologia musicale e prassi

esecutiva) di un florilegio dei Magnificat del compositore atriano editi da Giacomo Vincenti (Venezia,

1590) che andranno a comporre il programma del secondo CD, interamente dedicato a Tudino.

Date: agosto 2024

Luogo: Pescara (da definire)

4. Registrazione dei Magnificat di Cesare Tudino

2 sessioni di registrazione che andranno a comporre il secondo CD monografico dedicato

a Tudino.

Date: settembre-novembre 2024

Luogo: Pescara (da def.).