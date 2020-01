Giorno della Memoria della Shoah, gli eventi a Popoli

Silvia Pescara: “Un momento significativo che vogliamo ricordare anche attraverso una pietra d’inciampo che apponiamo al centro della nostra cittadina”

POPOLI – É un programma intenso quello che si svilupperà a Popoli il 27 Gennaio per il Giorno della Memoria della Shoah, ideato per iniziativa del regista del Drammateatro Claudio Di Scanno con gli amministratori del Comune di Popoli, l’Istituto Omnicomprensivo e un gruppo di cittadini spontaneamente partecipi dell’idea di dare seguito a “Una candela accesa per la Memoria” dello scorso anno con una manifestazione più corposa e significativa.

Una giornata piena, densa di momenti particolarmente significativi che parte da materiali che documentano alcune attività del Drammateatro sulla Shoah, come lo spettacolo “Cannibali” realizzato nel 2015 in un vecchio fondaco del centro storico e che accanto ad attori di alto profilo artistico come Susanna Costaglione e Mauro Marino vide la partecipazione di 15 persone di Popoli partecipanti ad un Laboratorio teatrale, o come una formidabile esperienza realizzata da Claudio Di Scanno con oltre 20 bambini delle scuole protagonisti dello spettacolo “Brundibàr/la favola dei bambini di Terezin” rappresentato con l’alto patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.

PROGRAMMA

Di queste esperienze forti e significative il Programma del Giorno della Memoria propone alcune immagini fotografiche, apposte nel foyer del teatro ad opera dei fotografi Fiorenzo Stocchi ed Enzo Tradito, e alle ore 9,00 sempre in teatro la proiezione del video di “Brundibàr” realizzato da Luca Taricani e presentato agli alunni delle scuole elementari e medie. Alle 10,00 nell’aula magna del Liceo Scientifico il prezioso incontro degli studenti con Giuliana Menasci, scampata all’Olocausto e testimone preziosa di una epoca buia fatta di leggi razziali fasciste e campi di sterminio, e sua figlia Marcella Ferretti autrice di un film che documenta la vicenda della madre che all’epoca, bambina di 5 anni, fu costretta ad una fuga fatta di drammatiche peripezie che le provocarono danni fisici irreparabili e i segni strazianti di quello che fu l’orrore della Shoah.

Alle 11,30 nel teatro comunale gli studenti assisteranno allo spettacolo del Drammateatro “Rapsodia ‘900” tratto dal romanzo di Dacia Maraini “Il treno dell’ultima notte” con drammaturgia e regia di Claudio Di Scanno e l’interpretazione della giovanissima Beatrice Giovani. Un testo drammaturgico quello scritto da Di Scanno che ha avuto un significativo riconoscimento da parte dell’autrice del romanzo Dacia Maraini in cui vi ha riscontrato “molta fedeltà, molto senso della narrazione, molta responsabilità comunicativa”. Nel pomeriggio, alle 17, l’appuntamento è alla Villa Comunale per l’apposizione della “pietra d’inciampo” del Comune di Popoli alla memoria della Shoah e per dare luogo alla seconda edizione di “Una candela accesa per la Memoria” con letture di poesie scritte dai bambini del Ghetto di Terezin e recitate dagli alunni delle scuole di Popoli.

La Giornata si concluderà nel teatro comunale alle 18,30 per la replica dello spettacolo “Rapsodia ‘900” introdotto dall’intervento di Marcella Ferretti e Giuliana Menasci che nell’occasione incontreranno i cittadini. “I fili della memoria non devono spezzarsi – dichiara Claudio Di Scanno – ed è un preciso imperativo affinchè i ragazzi comprendano cosa è realmente accaduto, fino a che punto l’essere umano è capace di tanto orrore. Ed è sull’orrore del secolo scorso, il ‘900 delle guerre e della Shoah, sulla consapevolezza di ciò che è stato, e che non deve ripetersi, che potremo costruire un futuro profondamente differente. Un plauso voglio indirizzarlo agli amministratori del Comune di Popoli, al Sindaco e agli Assessori che hanno fortemente voluto questa Giornata della Memoria, a quelle persone e a quegli insegnanti che tanto si sono prodigati per la realizzazione del programma, alla Dirigente scolastica Patrizia Corazzini per la sensibilità concretamente dimostrata affinchè gli studenti di ogni ordine e grado della nostra cittadina potessero recepire i segni e il senso del Giorno della Memoria e vivere una esperienza di consapevolezza e di civiltà”.

“Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di Claudio Di Scanno – dichiara l’Assessore alla Cultura Silvia Pescara – diretta ad organizzare a Popoli una manifestazione ben degna della responsabilità di trasmettere la memoria della Shoah ai cittadini e in particolar modo agli studenti delle nostre scuole. É un momento significativo che vogliamo ricordare anche attraverso una pietra d’inciampo che apponiamo al centro della nostra cittadina, a significare la nostra consapevolezza e determinazione sul terreno di una memoria da riaffermare ogni giorno”.