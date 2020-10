Giornate FAI d’Autunno 2020: gli appuntamenti del secondo weekend

Sabato 24 ottobre e domenica 25 ottobre 2020 il secondo weekend delle Giornate FAI d’Autunno in Abruzzo; qualche appuntamento annullato

REGIONE – Dopo gli eccellenti risultati raggiunti durante il primo week end sabato e domenica scorsi, le Giornate FAI di Autunno tornano con il secondo appuntamento domani sabato 24 e domenica 25 ottobre per permettere a tutti di godere e visitare il patrimonio culturale abruzzese.

Con grande dispiacere e per cause non dipendenti dalla sua volontà la Delegazione FAI della Marsica annuncia l’annullamento dei propri eventi a Ortucchio e Lecce nei Marsi; la Delegazione FAI di Lanciano annuncia l’annullamento degli eventi a Montebello sul Sangro (Buonanotte Contemporanea, Sentiero Loop Natura).

La Delegazione FAI di Teramo comunica che, a seguito del nuovo DPCM che vieta la partecipazione del pubblico a convegni, non sarà possibile partecipare in presenza ai due convegni in programma sabato 24 e domenica 25 ottobre ma sarà possibile seguire entrambi gli appuntamenti in diretta streaming dalla pagina Facebook della delegazione secondo il calendario già stabilito.

Sul sito www.giornatefai.it si possono trovare altre numerose ed eccezionali aperture in Abruzzo. Si consiglia fortemente la prenotazione.

APERTURE PER PROVINCIA

L’AQUILA

GRUPPO FAI SULMONA TRE VALLI

24-25 ottobre

– SCANNO – Il Sentiero del cuore

CHIETI

GRUPPO FAI DI ORTONA

Sabato 24 ottobre

ORTONA: Tra vari tesori del passato nel cimitero Monumentale di Ortona

Domenica 25 ottobre

SAN VITO CHIETINO:

– Passeggiando nel centro storico di San Vito

– Tra i luoghi dannunziani

DELEGAZIONE FAI DI LANCIANO:

24-25 ottobre

PENNADOMO:

– La Via del Pane e lo scenario di Pietra

– La “Liscia” di Santa Maria e la Croce

– La “Liscia” del Mulino e del Resegone

– Gole e Cascata della Gran Giara

– “Quel ramo del lago di Pennadomo”

DELEGAZIONE FAI DI VASTO

24-25 ottobre

TORNARECCIO:

– Tornareccio, borgo museo d’Abruzzo. Percorsi d’arte, storia e tradizioni sotto il cielo.

– Alla scoperta di Monte Pallano: natura, paesaggio e archeologia.

TERAMO

DELEGAZIONE E GRUPPO FAI GIOVANI DI TERAMO

24-25 ottobre

ATRI:

– I Palazzi storici di Atri

-Cattedrale di Santa Maria Assunta

– Riserva Naturale Oasi WWF Calanchi

Sabato 24 ottobre

– Convegno: “La monetazione di Hatria” in diretta streaming sulla pagina facebook: Delegazione FAI di Teramo

Domenica 25 ottobre

– Convegno: “Atri meravigliosa. Arte, Storia e Natura”

in diretta streaming sulla pagina facebook: Delegazione FAI di Teramo