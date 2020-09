Giornate Europee del Patrimonio 2020 a Campli: il programma

Il 26 e 27 settembre conferenze, visite guidate e aperture straordinarie di Museo Archeologico e Area archeologica di Campovalano

CAMPLI – Sono in programma per sabato 26, e domenica 27 settembre le Giornate Europee del Patrimonio, con eventi e iniziative nei luoghi statali della cultura. Ecco tutto gli appuntamenti in programma a Campli, uno dei borghi più belli d’Italia.

Presso il Museo Nazionale Archeologico:

– Sabato 26: conferenza sul tema “Viaggi sonori” Canto e flauti, dalle ore 16.30 alle 18.00, a cura di Carlo Di Silvestre e Graziella Guardiani.

– Sabato 26 apertura serale con il biglietto d’ingresso al costo simbolico di 1 euro dalle 20.00 alle 23.00. Concerto “Ensemble Braga” a cura del Conservatorio Musicale G. Braga di Teramo.

– Domenica 27 Visite guidate gratuite a cura dell’Associazione D-Munda, dalle ore 15.30 alle ore 19.30.

– Domenica 27 apertura straordinaria serale dalle 20.00 alle 23.00. Concerto dell’ “Ensemble Braga” a cura degli allievi e docenti del Conservatorio G.Braga.

Presso l’Area Archeologica della Necropoli di Campovalano:

– Domani, sabato 26, apertura straordinaria notturna dalle 20 alle 23.