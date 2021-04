Giornata della Terra con dibattito sull’ecosostenibilità alla Cesarii di Chieti

Il 22 aprile il dibattito on line “Tra Cielo e Mare” in cui gli alunni saranno protagonisti e relatori sulle tematiche ambientali

CHIETI – Il Kiwanis Chieti Pescara G. D’Annunzio in occasione della Giornata Mondiale della Terra del 22 Aprile ha organizzato il dibattito on line “Tra Cielo e Mare” in cui gli alunni saranno protagonisti e relatori sulle tematiche ambientali. In collaborazione con il Comprensivo 1 Chieti, gli alunni della classe 4B Cesarii, guidati dall’insegnare Federica Melchiorre, in ottica di socializzazione avanzeranno una dinamica narrazione dei percorsi di ecosostenibilità in aperto dibattiti com la giornalista Lilia D’Alesio.

Il service ha lanciato la sfida: “Ragazzi possiamo noi farequalcosa per sensibilizzare amici e adulti nell’assunzione di comportamenti e atteggiamenti eco-friendly che aiutino il pianeta a sostenere le sue biodiversità?”. Ecco che vedremo agire gli alunni per sensibilizzare sia i pari, sia il popolo del web, come veri e propri baby Eco influencer promotori di una moderna sostenibilità. Spazio dunque al dibattito Eco Costruttivo il 22 Aprile per celebrare la Giornata della Terra.

“Credo che avere la terra e non rovinarla sia la più bella forma d’arte che si possa desiderare.” (Andi Warhol)