Chieti, Giornata della Memoria: incontro per riflettere non solo sulla Shoah

Il 29 gennaio presso l’ex tempietto del Tricalle si commemoreranno la tragedia della Shoah e lo sterminio di rom e sinti sotto il nazismo

CHIETI – Per la Giornata della Memoria che si celebra il 27 gennaio, Voci di dentro presenta “Una memoria comune Contro pulizie etniche e soluzione finale. Per l’inclusione”, incontro pubblico con riflessioni, letture, canti ebraici e musiche romaní.

L’incontro, con il quale commemoriamo la tragedia della Shoah e lo sterminio di rom e sinti perpetrato sotto il nazismo (Porrajmos), si terrà a Chieti, Sabato 29 gennaio alle ore 16.30, al Centro di produzione culturale Tricalle Sistema Cultura (ex Tempietto del Tricalle).

Intervengono Icks Borea attore, Giulia Di Rocco, attivista per i diritti umani e contro la discriminazione dei rom, Daniel de Lucia, Prof PhD, esperto lingue ebraiche, Assegnista di Ricerca e Cultore della Materia presso l’Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti-Pescara, , Silvia Faugno, soprano e danzatrice, interprete delle musiche romaní.

Francesco Lo Piccolo presidente di Voci di dentro dichiara: “L’iniziativa vuole essere il nostro contributo alla memoria del male più ingiusto, della violenza, della discriminazione e del razzismo. Per il rispetto dell’altro, di tutti. Non è la prima volta che celebriamo questa Giornata. Tre anni fa il laboratorio teatrale di Voci di dentro formato da detenuti e volontari portò in scena “Una notte d’ottobre”, rappresentazione teatrale basata su un racconto di Erika Mann. Allora come oggi ribadiamo così che cultura, conoscenza, arte e musica – che portiamo avanti con i nostri laboratori dentro e fuori il carcere e con la nostra rivista Voci di dentro – sono un vero baluardo contro discriminazioni e divisioni”.

L’evento avverrà nel rispetto delle misure antiCovid. Per info voci@vocididentro.it