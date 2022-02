Giornata Internazionale della Guida Turistica a Capestrano: ecco quando

Il 6 marzo l’evento sarà a Capestrano un’opportunità per scoprire o riscoprire la chiesa di S. Pietro ad Oratorium

CAPESTRANO – Domenica 6 marzo l’Abruzzo rinnoverà come di consueto il suo appuntamento con la Giornata Internazionale della Guida Turistica, istituita nel 1990 dalla World Federation Tourist Guide Associations e promossa in Italia dalla Associazione Nazionale Guide Turistiche (ANGT).

L’Evento è celebrato ogni anno in tutto il mondo e viene dedicato alla guida turistica abilitata, una figura spesso poco conosciuta, ma indispensabile per qualificare il territorio con servizi professionali e non improvvisati, come molto spesso accade!

Guide di tutto il mondo, in tale occasione, scendono in campo per far conoscere la propria professione, organizzando visite guidate gratuite aperte a quanti avranno il piacere di prendere parte a questa grande festa.

L’evento è anche un’opportunità per scoprire o riscoprire, insieme alle guide, siti e monumenti del nostro territorio che non smette mai di sorprenderci.

Quest’anno in Abruzzo l’evento porterà all’attenzione del grande pubblico un altro monumento nascosto, isolato nella valle del Tirino: la chiesa di S. Pietro ad Oratorium, sito del Ministero della Cultura afferente alla Direzione Regionale Musei Abruzzo alla quale va un sentito ringraziamento per aver accolto favorevolmente l’iniziativa, insieme all’ Amministrazione Comunale di Capestrano per avere reso possibile l’evento e alla Proloco per la sua disponibilità.

Il monumento, riaperto da poco alla pubblica fruizione, ci appare oggi nelle sue forme romanico-cassinesi ispirate alla chiesa benedettina di S. Liberatore a Majella, ma la sua creazione è ben più antica: viene fondato da Desiderio, re dei Longobardi, dunque nell’VIII sec., come recita l’epigrafe posta sull’architrave del portale di ingresso. La chiesa con annesso monastero, oggi non più esistente, nasce come dipendenza dell’abbazia benedettina di S. Vincenzo al Volturno. Interessanti sono gli arredi e i frammenti scultorei che impreziosiscono l’edificio, documentando maestranze e tempi di esecuzione diversi, che risalgono fino al periodo longobardo.

L’interno vanta uno degli esempi più antichi, se non il più antico, di pittura romanica finora noti in Abruzzo raffigurante il Cristo in Maestà.

Dunque, un rinnovato appuntamento vi aspetta domenica 6 marzo a Capestrano alla (ri)scoperta della chiesa di S. Pietro ad Oratorium.

Per info e prenotazioni: Lucia Tognocchi, socia ANGT, cell. 371 1342587

Prima visita: ore 10.00

Seconda visita: ore 11.30

Terza visita: ore 15.00

Obbligo di green pass.