Giornata ecologica al parco e alla spiaggia dell’Annunziata: ecco quando

GIULIANOVA – Il Comitato di Quartiere Annunziata ha organizzato per domenica 9 maggio una giornata ecologica per la raccolta dei rifiuti al parco e alla spiaggia sud. L’evento avrà inizio alle ore 9 al Parco dell’Annunziata nella zona dietro la Sala Polivalente in cui il Presidente del Quartiere Annunziata Sandro Brandimarte introdurrà il programma della giornata, i partecipanti verranno divisi in due squadre che opereranno, rispettivamente, nel parco e nel litorale e la raccolta dei rifiuti terminerà nella mattinata.

La giornata ecologica è patrocinata del Comune di Giulianova, con l’adesione dell’Eco Te.Di. che fornirà il materiale e la collaborazione dei Boy Scout di Giulianova e degli “Amici del Parco Annunziata e fiume Tordino”. Inoltre, il Comitato, invita tutti coloro che amano la natura e soprattutto i bambini a partecipare.

Verranno rispettati tutti i protocolli di sicurezza anti Covid-19 ed i partecipanti dovranno essere muniti di mascherina, mentre i guanti saranno forniti dall’Eco Te.Di. e dal Comitato di Quartiere.