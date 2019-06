Giornata dello Sport e dell’Integrazione 2019, Tornimparte: il programma

TORNIMPARTE – Sabato 15 giugno si terrà a Tornimparte, presso il complesso sportivo di Palombaia, la 2^ edizione della “Giornata dello Sport e dell’Integrazione” . La manifestazione prenderà il via alle ore 10 con l’esecuzione dell’Inno nazionale da parte del Coro Alpino “Quelli della Montagna” di Tornimparte, diretto dal Maestro Mario Santucci, e darà la possibilità, ad adulti e bambini di cimentarsi con 12 tipi differenti di discipline sportive. L’evento, istituito dall’Amministrazione Comunale nel 2018, si propone di promuovere insieme i valori dello Sport e dell’Integrazione come elementi educativi e sociali.

Lo Sport ha, infatti, alla base, una vocazione positiva e costruttiva; promuoverne la pratica vuol dire esaltarne, al tempo stesso, gli aspetti di solidarietà e collaborazione insieme alla cultura del benessere fisico. L’Integrazione è un aspetto irrinunciabile del nostro Tempo, e lo è ancora di più qui, dove, faticosamente e tenacemente, viviamo gli anni difficili del post sisma.

La giornata è stata preceduta da un interessante convegno sul tema “La Squadra: dagli atleti ai dirigenti, dallo spogliatoio alla trasferta”, con l’intervento di personalità importanti dello sport a livello nazionale e non solo. Il valore aggiunto per l’organizzazione della “giornata dello sport e dell’integrazione” è stato l’istituzione del Comitato Organizzativo con la Presidentessa Paola Protopapa, campionessa paraolimpica ed orgogliosa cittadina di Tornimparte, che ha svolto un ruolo fondamentale e strategico per la buona riuscita della stessa.

Da segnalare, inoltre, che alle 14 ci sarà la premiazione degli atleti e delle atlete tornimpartesi che hanno raggiunto risultati di rilievo nella stagione agonistica appena conclusa.