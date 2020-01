A Pineto il convegno “Giornata della Memoria dell’Abruzzo e degli abruzzesi”

L’evento, organizzato della Commissione per le Pari Opportunità di Pineto e dal Comune, si terrà il 25 gennaio nel Palazzo Polifunzionale

PINETO (TE) – Avrà luogo sabato 25 gennaio a Pineto un incontro dedicato a “La giornata della Memoria dell’Abruzzo e degli abruzzesi” che si terrà a partire dalle ore 09.00, nella Sala Teatro del Palazzo Polifunzionale.

L’evento, organizzato della Commissione per le Pari Opportunità di Pineto e dal Comune di Pineto, in collaborazione con BliblioCine vedrà la partecipazione degli studenti della Scuola Secondaria di primo grado “Giovanni XXIII”. Ai saluti istituzioni del Sindaco del Comune di Pineto Robert Verrocchio, dell’Assessora alle Politiche Sociali Marta Illuminati, dell’Assessore all’Istruzione Vincenzo Fiorà e del Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII Gaetano Avolio, seguiranno gli interventi della Presidente della Commissione per le Pari Opportunità Anna D’Amario, di Donato Parete della Fondazione Ermando Parete, di Umberto Di Loreto dell’ANPI e dello storico Domenico Di Felice. Modererà la giornalista e vice presidente della CPO Edda Migliori.

All’incontro di sabato ne seguirà un altro, a cura del Bibliocine, che si terrà lunedì 27 gennaio alle ore 21.00 nella Sala Teatro del Palazzo Polifunzionale con la proiezione del film “Il Pianista” del regista Roman Polansky.