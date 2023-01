Giornata della Memoria, gli eventi organizzati a Casoli

CASOLI – “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario”, Primo Levi. A tal proposito, in occasione della “Giornata della Memoria”, che ricorre il 27 gennaio, l’I.I.S. Algeri Marino, in collaborazione con il Comune di Casoli e Palazzo Tilli, organizza una mattinata ricca di momenti di riflessione per accrescere il sapere e la coscienza civica di ciascuno. Dalle ore 9.00 alle ore 10.30, presso la suggestiva sede di Palazzo Tilli, si svolgerà il Percorso della Memoria, a cura di Antonella Allegrino e Anna Michetti, che si svilupperà ponendo particolare attenzione sul Memoriale, sui volti degli internati e le pietre d’inciampo, sulle musiche balcaniche ed ebraiche.

Alle ore 11.00, ci si sposterà al Cinema Teatro comunale, dove si terrà il Seminario “Dire l’indicibile. La memoria letteraria della Shoah”, a cura di Carlo De Matteis, professore emerito di letteratura italiana contemporanea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi de L’Aquila. La prof.ssa Maria Lucia Di Fiore, referente del progetto, coordinerà i lavori, interverrà la prof.ssa Piera Della Morgia, presidente ANPI, e concluderà le attività la prof.ssa Federica Di Giuseppe.

“Crediamo molto nell’importanza di rafforzare questo ponte che ci lega alle Scuole del territorio; far riflettere i nostri ragazzi, e riflettere anche noi con loro, è un’esperienza formativa che va alimentata costantemente perché conduce entrambi a nuove consapevolezze. Come diceva Seneca: “C’è un vantaggio reciproco nell’insegnare, perché gli uomini, mentre insegnano, imparano”, lo dichiara la consigliera con delega all’istruzione, dott.ssa Anna Di Marino.

“Questa è senza dubbio una delle pagine più brutte della storia dell’umanità, ad oggi non possiamo fare altro che ricordare, sia per rispetto verso il passato, sia per trasmettere i valori della pace e della lotta all’odio e alla violenza alle nuove generazioni. Ringraziamo gli studenti, parte attiva della manifestazione, il Dirigente Scolastico, dott.ssa Costanza Cavaliere, i docenti dell’Istituto e tutti coloro che si sono adoperati ed interverranno offrendo generosamente il proprio apporto”, conclude il Sindaco di Casoli, dott. Massimo Tiberini.