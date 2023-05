Giornata dedicata all’imprenditoria abruzzese a Silvi marina

Il 19 maggio all’Hotel Hermitage presente un panel di esperti imprenditori della regione a confronto con figure istituzionali locali

SILVI MARINA – Il 19 Maggio 2023 si terrà presso l’Hotel Hermitage di Silvi Marina una giornata dedicata all’imprenditoria abruzzese. Con il patrocinio del Comune di Silvi Marina, di Confimi Industria Abruzzo e della Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia, la giornata prevede l’intervento di esperti imprenditori della regione a confronto con figure istituzionali locali per una discussione cross settoriale su 2 tematiche:

Testimonianze Primo Panel: Sfide e Opportunità Impresa Abruzzo

– Alessandro Valleriani, Assessore del Comune di Silvi

– Avv. Marco Muscettola, Partner di Lexia Avvocati

– Mirko Maiorano, Presidente categoria Digital di Confimi Industria Abruzzo

– Dott. Giovanni Marcantonio, Resp. Operativo Agenzia di Sviluppo Camera di Commercio Chieti Pescara

Testimonianze Secondo Panel: Trasformazione Aziendale nel Passaggio Generazionale

– Licia Rastelli, Direttore Operativo, Aran World S.r.l.

– Leonardo Grossi, Production Manager, Kico The Home

– Angelo Bandinu, CEO & Founder, Nakuru Srl

Non mancheranno i saluti di benvenuto dell’illustre Andrea Scordella, Sindaco del Comune di Silvi. Gli ospiti attesi alle 17.00 per la registrazione a questa giornata di alto spessore, potranno godere di un aperitivo e rinfresco offerto dall’Hotel Hermitage di Silvi Marina partecipando alla seconda parte dell’evento con orario di inizio 19.00.

Hi!Founders Srl, la Community di riferimento per le startup di tutta Italia, torna con la seconda edizione di Hi!Network Abruzzo: l’aperitivo di networking con relatori dedicato al mondo dell’innovazione. In data 14 Dicembre 2022, alla prima edizione di questo evento con tappe in tutta Italia (Milano, Torino, Bologna, Firenze, Lucca, Roma, Teramo) hanno partecipato 90 imprenditori ed imprenditrice di cui circa 40 in fase di startup.

L’Abruzzo presenta infatti molti progetti innovativi interessanti. Spesso però le occasioni di incontro e i canali di comunicazione impediscono che i player di questo ecosistema possano conoscersi, contaminarsi a vicenda e creare nuove opportunità di sinergie e sviluppo. Hi!Network nasce proprio con l’intento di offrire un’occasione ricorrente e allo stesso tempo unica di incontro, confronto, scambio di pareri professionali e soluzioni innovative.

I partner delle serata sono Mokka Studios (Software House – Milano), ProLaw (Studio Legale – Roma), Uno Quattro (Studio Legale – Milano), 20tab (Sviluppo Prodotti – Roma), InnoValley (Digital Hub – Chieti) che daranno vita ad una discussione sul palco sul mondo startup, best-practices, success stories e informazioni su come fare impresa innovativa.

L’evento sarà condiviso a livello nazionale tramite copertura video e fotografia professionale di Clouds Industry (https://www.cloudsindustry.com/).