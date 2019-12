Giornata contro la violenza sulle donne, 2° incontro alla Di Marzio – Michetti

PESCARA – Si svolgerà lunedì prossimo, 9 dicembre, alle ore 11.00, nell’Aula Magna dell’Istituto Professionale di Stato ‘Di Marzio – Michetti’, il secondo appuntamento con l’evento ‘Non farti calpestare…il Fiore sei tu’, contro la violenza sulle donne promosso dal Movimento per la Vita di Pescara – Sportello Antiviolenza.

L’iniziativa coinvolgerà le classi terze, quarte e quinte e vedrà già dalle ore 10 la presenza, presso l’Istituto, del Camper Rosa, la postazione mobile della Polizia di Stato composto da un’équipe multidisciplinare. Il Camper Rosa, peraltro, periodicamente staziona nei luoghi di aggregazione sociale e culturale, non solo per fare informazione e sensibilizzazione, ma anche per raccogliere eventuali segnalazioni.

La giornata si aprirà alle ore 11.00 con i saluti della dirigente Maria Antonella Ascani e del dirigente del Liceo Scentifico ‘Da Vinci’ di Pescara Giuliano Bocchia, del docente moderatore Giuliano Natale; seguiranno gli interventi del Presidente del Movimento per la Vita Maria Gina Fratalocchi; del consigliere regionale Vincenzo D’Incecco e dell’assessore comunale Adelchi Sulpizio; dell’Ispettore Superiore della Questura di Pescara Cinzia Di Cintio; dell’Ispettore del Nucleo Operativo della Questura di Pescara Francesca Zuccaro; di Annarita D’Urbano, Presidente e fondatrice dell’Associazione ISIDE – Insieme alle Donne nell’Essere; e del Sovrintendente della Questura Landi. Durante la mattinata verranno proiettati filmati contro la violenza sulle donne.